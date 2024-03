Ternana, salgono a sei i convocati nelle nazionali

Terni - Salgono a sei i calciatori della Ternana convocati dalle rispettive nazionali under. Dopo Lorenzo Amatucci, Flippo Distefano, Giacomo Faticanti e Antonio Raimondo, che avevano ricevuto la chiamata del selezionatore dell’Under 20 azzurra, Alberto Bollini, per affrontare la Romania (a Targoviste), giovedì 21 marzo alle 18, è toccato a Jan Żuberek ricevere la convocazione nella under 20 polacca e a Niklas Pyyhtiä per l'under 21 della Finlandia. L’attaccante polacco incontrerà Inghilterra e Romania (la prima in casa, la seconda in trasferta), il 22 e 26 marzo prossimi, per fare ritorno in Italia il 28 marzo. Il centrocampista, invece, affronterà prima l’Albania (a Tirana il 23 marzo) e poi il Montenegro (a Podgorica il 26 marzo).

La Ternana se da una parte esulta, dall'altra soffre perché l'allenatore Roberto Breda dovrà fare a meno di questi ragazzi in vista della gara con la Sampdoria in calendario a Genova il primo aprile.