Ternana, quattro "azzurrini" per Bollini

Una Nazionale Under 20 tutta di marca Ternana. Il selezionatore Alberto Bollini, ha diramato le convocazioni per la partita con la Romania e ci sono ben quattro calciatori che fanno parte della rosa rossoverde. In azzurro, infatti, sono stati convocati anche gli attaccanti Antonio Raimondo (9 gol in serie B con la maglia della stessa Ternana) e Filippo Distefano e i centrocampisti Lorenzo Amatucci e Giacomo Faticanti. Questi ultimi due, arrivato alla Ternana in prestito nel mercato di gennaio, erano stati già altre volte convocati nella rappresentativa Under 20, essendo anche nella rosa della squadra arrivata seconda agli ultimi Mondiali di categoria. Per Raimondo, ci sono state altre convocazioni già nella prima parte della stagione 2023-2024, con la presenza in campo in una di queste partite. Per Distefano, invece, si tratta della prima chiamata, non solo in Under 20 ma anche in una rappresentativa nazionale.

I quattro calciatori, a disposizione dell'allenatore della Ternana Roberto Breda per la partita di serie B che i rossoverdi umbri giocano contro il Cosenza allo stadio Liberati, sono chiamati a raggiungere il raduno di Coverciano nella giornata di lunedì 17 marzo, proprio in vista della partenza per la Romania. L'Italia è impegnata nella Under 20 Elite League ed è al primo posto del proprio girone di qualificazione. I convocati di Alberto Bollini per Romania-Italia, in tutto, sono 22. La Ternana, con i suoi quattro calciatori, è la società più rappresentata nel gruppo selezionato dal commissario tecnico lombardo.