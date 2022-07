Ternana, a Pontedera finisce 3 a 0. I gol di Spalluto, Agazzi e Donnarumma

COVERCIANO - La Ternana sconfigge in amichevole il Pontedera grazie alle reti di Spalluto, Agazzi e Donnarumma. Reti arrivate tutte nella ripresa. Come annunciato alla vigilia, l'allenatore Cristiano Lucarelli mischia le carte per consentire tra la partita di oggi e quella di domani sabato 23 luglio contro l'Aquila Montevarchi, di disporre di un analogo minutaggio sulle gambe.

Tra le cose positive da segnalare i cross dalla sinistra di Corrado e Martella, e gli inserimenti delle mezzali. Donnarumma, sul 2 a 0, ha sbagliato un calcio di rigore.

MARCATORI: st 16' Spalluto, 33' Agazzi, 45' Donnarumma

TERNANA (4-3-2-1): Krapikas (1′ st Vitali); Defendi (25′ st Ghiringhelli), Ndir (15′ st Diakitè), Boben (25′ st Capuano), Corrado (25′ st Martella); Paghera (25′ st Palumbo), Proietti (1′ st Agazzi), Damian (25′ st Onesti); Ferrante (25′ st Donnarumma), Rovaglia (25′ st Partipilo), Spalluto (25′ st Pettinari). A disp.Casadei. All. Lucarelli

PONTEDERA: Siano; Aurelio (15′ st Innocenti), Shiba (37′ st Di Bella), Mutton (30′ st Petrovic), Fantacci (21′ st De Ioannon), Cioffi (39′ pt Benedetti, 41′ st Scarpa), Catanese, Bonfanti, Guidi (15′ Parodi), Espeche (21′ st Disegni), Perretta (15′ st Zico). A disp. Frangioni, Cattani, Pretato, Bardini, Casadidio, Angeletti. All. Catalano

ARBITRO: Picardi di Viareggio