Ternana, anche il Monza espugna il Liberati. Falletti entra e si infortuna

TERNI - La Ternana interrompe la serie positiva perdendo 1 a 0 contro il Monza. I lombardi legittimano il successo trasformando con Valoti un rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di Defendi su Favilli, ma soprattutto disputando una gara concreta. Sui rossoverdi purtroppo pesano le assenze e anche quando l'allenatore Lucarelli rilancia Falletti dopo il Covid, il fantasista rimane in campo per una manciata di minuti prima di uscire per infortunio.

Se Iannarilli effettua almeno tre interventi spettacolari, il suo collega Di Gregorio allo scadere salva il risultato su una doppia conclusione di Partipilo e Pettinari.

Ora la Ternana sarà impegnata in una doppia trasferta, Parma e Ferrara, che necessariamente dovrà fornire la cartina tornasole di questo girone di ritorno.

TERNANA-MONZA 0-1

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; S. Diakité, Sorensen (28’ st Bogdan), Capuano, Ghiringhelli (1’ st Martella); Defendi (25’ st Capone), Agazzi, Palumbo; Peralta (15’ st Falletti) (25’ st Furlan); Pettinari, Partipilo. A disp. Krapikas, Proietti, Mazzocchi, Rovaglia, Paghera, Bogdan, Boben, Mazza. All. Lucarelli

MONZA (3-5-1-1): Di Gregorio; Sampirisi (30’ pt Donati), Marrone (25’ st Paletta), Carlos Augusto; Molina (1’ st Pedro Pereira), Mazzitelli, Barberis, Valoti (15’ st Ciurria), D'Alessandro (15’ st Pirola); Mota Carvalho; Favilli. A disp. Sommariva, Donati, Caldirola, Machin, Gytkjaer, Mancuso, Ramirez, Antov. All. Stroppa

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

RETI: pt 38' Valoti su rigore

NOTE: spettatori 1.713 (di cui 41 ospiti) per un incasso di 22.680 euro. Ammoniti Ghiringhelli, Sorensen, Furlan, Martella per gioco falloso, Lucarelli, Stroppa per proteste. Angoli 3 a 7 per il Monza. Recupero tempo pt 2’, 5’