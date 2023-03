Ternana: a Le Iene Stefano Bandecchi diventa il presidente "Sputacchione"

TERNI Questa volta è toccata alla troupe della trasmissione televisiva Le Iene intervistare il presidente della Ternana Stefano Bandecchi. La location anziché lo stadio Libero Liberati, quella della università Cusano di Roma. Con lui anche il tifoso delle Panze allegre, Marco Minestrini. Il servizio è andato su Italia 1 è andato in onda martedì 7 marzo.

Il giornalista, tra il serio e il faceto, racconta quanto successo dopo la sconfitta casalinga con il Cittadella per 1-2. Poi Marco Minestrini ha chiesto un gesto distensivo che almeno in questa circostanza non è arrivata. Infine la goliardia regna sovrana, con Stefano Bandecchi che si cimenta in una gara di sputo di un nocciolo di oliva con tanto di misurazione ufficiale. Chi ha vinto? Per saperlo si può rivedere la puntata su Mediaset Infinity.

