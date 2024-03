Ternana, mister Breda invoca cautela per la prossima sfida contro il Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terni - Breda chiede attenzione in vista della gara contro il Parma in programma domani 2 marzo. Nella conferenza stampa pre partita il tecnico ha infatti affermato:«Dobbiamo concentrarci sul campo, siamo ancora quintultimi e abbiamo bisogno di punti. Giochiamo contro la prima del campionato e questo richiede più accortezza, più corsa e più qualità». Riguardo alla situazione infortunati, i rossoverdi hanno recuperato Zuberek e Favasuli, regolarmente convocati. Per quanto riguarda invece il dualismo Favilli-Raimondo e la posizione di Pereiro:«Antonio e Andrea possono anche giocare insieme, si mettono sempre a disposizione e a seconda della partita scegliamo se far partire titolare l'uno o l'altro. Pereiro invece è un calciatore molto intelligente che a seconda delle partite può giocare anche largo».