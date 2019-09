La Ternana sogna: al comando da sola

Ultimo aggiornamento: 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Un obiettivo la Ternana lo ha già raggiunto. Quello di cominciare nel migliore dei modi il campionato di serie C. La squadra, infatti, conquistando la terza vittoria consecutiva in altrettante partite, è rimasta prima in classifica da sola. Per riuscirci i rossoverdi hanno approfittato delle sconfitte del Catania a Potenza, e della Viterbese in casa contro il Picerno. La Bari, invece, espugnando Rieti si riporta sotto.Turno favorevole quindi alla Ternana che a Vibo Valentia ha battuto 2 a 1 il Rende. La compagine di Gallo probabilmente meritava di più dopo essere passata in vantaggio con un gol inventato e voluto da Partipilo nel primo tempo, ha colpito il palo con Ferrante. Purtroppo una piccola quanto decisiva amnesia difensiva su palla inattiva ha consentito ai calabresi di pareggiare con Origlio.Nella ripresa la Ternana ha giostrato bene trovando sempre con Ferrante un calcio di rigore che Salzano ha trasformato in modo impeccabile.Grazie a questo successo la Ternana è prima a nove punti, seguita da Reggina Picerno e Catanzaro con sette, Catania Viterbese Bari Potenza e Avellino con sei. Della serie le favorite sono tutte in alta classifica.