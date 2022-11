Giovedì 24 Novembre 2022, 00:03

E' arrivata la fitta in allenamento. Un dolore alla gamba e lo stop. La diagnosi della Ternana calcio è infortunio di secondo grado al gemello mediale del polpaccio destro. Cristiano Lucarelli, alla vigilia della ripresa del campionato di serie B, perde Alfredo Donnarumma. In più, deve pure controllare le condizioni di Marino Defendi, alle prese con un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra. L'impegno di Pisa si avvicina a grandi passi, ma l'ex Brescia non potrà esserci, mentre il bergamasco è in dubbio. Vista l'entità dell'infortunio, tra l'altro, si teme che lo stop forzato dell'attaccante arrivi fino a Natale, con possibilità di rientro a Frosinone il 26 dicembre, o alla ripresa di gennaio. Nuovi problemi muscolari, dunque. Sono tanti, dall'inizio della stagione, i guai di questo tipo. Quello di Donnarumma, però, è di secondo grado, quindi di gravità media. Sicuramente, tempi di recupero meno brevi di quelli per le lesioni di basso grado. Per lui, è il secondo infortunio muscolare dell'anno, dopo quello a settembre. Lucarelli, per preparare la trasferta di Pisa deve fare i conti senza di lui. In ballo, per un posto da punta, ci sono dunque Andrea Favilli (che è pisano) e Stefano Pettinari. Per Defendi, invece, da vedere come andranno gli ultimi allenamenti, mentre il ritorno del campionato dopo la sosta, seppure con due trasferte consecutive, a Pisa e a Venezia, stimola i tifosi. Due prevendite attive. E quella per Pisa-Ternana già vola. I tifosi si muovono per andare a sostenere la squadra all'Arena Garibaldi sabato pomeriggio.Al terzo giorno di prevendita, già venduti sui 500 biglietti. Si vende, nonostante le modalità ridotte e i provvedimenti di limitazione a carico dei sostenitori ternani. Il circuito è TicketOne, ma stavolta non è possibile acquisatre online. Si può prendre il biglietto solo nella rivenditoria autorizzata di New Sinfony. Tra l'atro, i residenti nella provincia di Terni potranno prendre solo biglietti per il settore ospiti. C'è attesa, tra i tifosi per la gara di Pisa. Una Ternana che, per quanto perde Donnarumma, recupera Mamadou Coulibaly e Niccolò Corrado. Il senegalese potrebbe sostituire l'infortunato Francesco Di Tacchio in mezzo al centrocampo, il fiorentino potrebbe riprendersi la fascia sinistra. Ci saranno anche Antony Iannarilli e Raùl Moro, entrambi tornati negativi dopo le positività al Covid. Tifosi a caccia del biglietto per Pisa, ma possono anche comprare già quello di Venezia, per la seconda trasferta di fila. Prevendita aperta ieri alle ore 10 e che proseguirà fino a venerdì 2 dicembre alle ore 19, per la gara del Penzo del 3 dicembre, con i primi biglietti già venduti pure per quell'evento. Per Venezia, prevendita normale, sul circuito Vivaticket online e nelle biglietterie esterne autorizzate. Si paga 20 euro e il costo comprende sia il biglietto per il settore ospiti dello stadio Penzo che quello del traghetto che trasporta da Mestre all'isola di Sant'Elena i tifosi della squadre avversarie.