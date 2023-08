Ternana, male la Prima: Sampdoria vince 2-1 con La Gumina e Depaoli

Terni - La Ternana non demeriterebbe, ma la tranquillità della Sampdoria prevale sulla non freschezza dei rossoverdi. I blucerchiati di Andrea Pirlo, all'esordio, si aggiudicano il match per 2 a 1 con le reti di La Gumina su rigore e Depaoli. I rossoverdi accorciano in pieno recupero con l'esordiente Distefano.

TERNANA-SAMPDORIA 1-2

MARCATORI: pt 5' La Gumina su rigore; st 32’ Depaoli, 46’ Distefano

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli; Casasola (22’ st Paghera), Damian (1’ st Pyyhtia), Proietti, Favasuli (28’ st Distefano), Corrado; Falletti (32’ st Favilli), Ferrante (1’ st Raimondo). All. Lucarelli.

A disp. Brazao, Sorensen, Capanni, Mantovani, Capuano, Travaglini, Marginean

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Bereszynski, Ferrari, Murru (9’ st Ghilardi), Giordano; Benedetti (27’ st Askildsen), Yepes (36’ st Panada), Verre; Depaoli (36’ st Stoppa), La Gumina (27’ st De Luca), Pedrola. All. Pirlo. A disp. Ravaglia, Aquino, Barreca, Malagrida, Di Stefano, Delle Monache, Paoletti

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

NOTE: spettatori 7.302 per un incasso di 73.532 euro. Ammoniti Proietti per proteste, Celli, Verri e Bogdan per gioco falloso. Angoli 5-4 per la Ternana. Al 25’ pt e st cooling break. Recupero tempo pt 5’, st 6’