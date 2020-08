Tavolo verde, per agriturismi aiuti per i danni del lockdown: bando con 7 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Anche le aziende agricole umbre che svolgono attività di agriturismo, fattorie didattiche e sociali o di vendita diretta delle proprie produzioni potranno beneficiare di indennizzi per i mancati introiti dovuti alla chiusura imposta dall’emergenza sanitaria da Covid-19: è in fase di predisposizione il bando con cui la Regione Umbria destina a questo scopo 7 milioni di euro delle risorse del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, completando così un pacchetto significativo di interventi a sostegno delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per il superamento di questa difficile fase». Così l’assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni, che venerdì mattina ha riunito i rappresentanti del Tavolo Verde in videoconferenza per condividere i contenuti e le modalità del bando.«Un momento di confronto importante – sottolinea l’assessore – su un provvedimento che interessa un settore vitale quale quello degli agriturismi e che non era stato considerato nelle misure nazionali anticrisi. Ad aprire questa opportunità è una modifica del Regolamento della Commissione europea che consente all’Umbria e alle altre Regioni italiane di utilizzare risorse del Psr disponibili, dando priorità alla celerità dell’intervento».