Super Green Pass, a Terni controlli in stazione e nei ristoranti

Controlli a campione sui mezzi del trasporto pubblico, a Terni, nella prima giornata di applicazione del Super green pass. Al personale di Bus Italia, impegnato nelle verifiche del possesso della certificazione rafforzata da parte dei passeggeri, si è affiancata anche la polizia di Stato, in particolare alla fermata della stazione ferroviaria. Qui, in base a quanto si è appreso, non sono state finora riscontrare particolari problematiche e le verifiche si sono svolte con una generale collaborazione da parte della cittadinanza. Ma è stata notata dagli addetti ai lavori una minore affluenza di utenza nei mezzi.

APPROFONDIMENTI LA STRETTA Super Green Pass, controlli a Terni alla stazione e nei... IL CASO Terni, folla al Vaccine day: la gente viene rimandata a casa...

I servizi di controllo del trasporto pubblico, che proseguiranno per tutta la giornata, vedono in azione anche pattuglie dei carabinieri. Analoghe attività vengono svolte in città da polizia locale e guardia di finanza anche negli esercizi pubblici dove da oggi è necessario esibire il Super Green pass, in particolare bar e ristoranti con consumazione al tavolo, al chiuso. «I clienti ormai sono abituati, nessuno si è rifiutato di esibire il pass o è risultato irregolare» spiega la dipendente di un bar di corso del Popolo, in centro città. «Coloro che si lamentano ormai sono una piccola percentuale - aggiunge - e vengono serviti all'aperto».