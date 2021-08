Super caldo: Foligno al top in Umbria. A Perugia altre 48 ore da bollino rosso

Martedì 10 Agosto 2021, 18:22

PERUGIA - Il super caldo morde, e sono in arrivo altre 48 ore da incubo. Temperature oltre i 33-34 gradi un pò ovunque sull'Umbria, fatta eccezione per le zone più alte dell'Appennino.

Dai rilievi del Centro funzionale della Protezione civile, la città più calda nella giornata di martedì è stata Foligno con

37,8 gradi. Temperatura che si è registrata anche a Bastia Umbra e altre zone dell'assisano. A Perugia - tra le 10 città italiane da bollino rosso per la giornata di giovedì - il termometro si è fermato ai 36 gradi. A Terni se ne sono, invece, registrati 35,2.

Il capoluogo con Roma, Frosinone, Palermo, Rieti, Bari e Campobasso sarà tra le città italiane da bollino rosso per la giornata di mercoledì e anche di giovedì. Da ricordare come il bollino rosso viene utilizzato nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute per contrassegnare i centri urbani dove si registra il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi solo per le fasce più deboli come malati e anziani come invece indica il bollino arancione.