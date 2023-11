Stroncone, a fuoco casa di campagna ma dentro si coltiva marijuana: operaio in manette

STRONCONE - A far scoprire la piantagione di marijuana nella serra che era stata allestita nell’appartamento nella frazione di Aguzzo, a Stroncone, è stato l’incendio che sarebbe divampato a causa di un corto circuito.

Il proprietario di casa, un operaio ternano di 45 anni, è stato arrestato per produzione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nell’appartamento gli investigatori dell’arma hanno recuperato anche una pistola, regolarmente detenuta, che è stata sequestrata.

La vicenda va in scena nel primo pomeriggio di mercoledì.

I vigili del fuoco ricevono la richiesta d’intervento e si precipitano sul posto.

C’è da spegnere un incendio che è divampato in un annesso agricolo di un appartamento di Aguzzo, a Stroncone. Dentro non c’è nessuno.

Sul posto arriva anche una pattuglia dei carabinieri.

Dopo aver spento le fiamme iniziano gli accertamenti nel locale, semidistrutto a causa di un cortocircuito.

Il personale all’opera, non senza sorpresa, scopre che lì dentro era stata allestita una vera e propria serra per la coltivazione e l’essiccazione di piante di marijuana, con tanto di sistemi di aerazione ed illuminazione.

Durante l’accurato sopralluogo i militari dell’arma trovano e sequestrano dieci piante di marijuana che erano state cresciute con estrema cura. E trenta grammi di sostanza già pronta per essere ceduta a qualche cliente.

Per l’operaio scatta l’arresto. Su disposizione della procura l’uomo viene messo ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima fissata in tribunale.

In quella sede il giudice convalida l’arresto dell’uomo. Oltre al sequestro della marijuana e degli apparati installati nell’annesso-serra, c’è quello della pistola regolarmente detenuta che è stata trovata nell’appartamento.