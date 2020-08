Stasera, otto agosto, E la Nave va, tributo al festival di Narni a Federico Fellini. Col film del Maestro si chiude una buona edizione della rassegna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera cala il sipario sul festival del film restaurato “Narni, Le Vie del Cinema” con la proiezione nella “sala” principale de ”E la nave va” di Federico Fellini, un racconto dello scoppio della Prima Guerra Mondiale raccontato da Maestro, un “apologo poetico, onirico ma – come sempre – anche politico”. Il film è anche una occasione di ricordare il centenario della nascita del grande regista.E va in archivio una edizione del festival che si è tenuta solo per la caparbietà degli organizzatori, a cominciare dal Comune di Narni, che hanno dovuto superare tante, tantissime, difficoltà determinate dalla pandemia. Buona la presenza di spettatori, anche se limitata dalle norme di prevenzione e molto bella la partecipazione di attori e registi che sono stati coloro che hanno accompagnato i vari film, raccontando aneddoti dal grande palco centrale. Tra l’altro ci si è messo anche il tempo, che ha inanellato una serie di serate particolarmente bella. Anche per l’ultima giornata l’ingresso al parco Donatelli è assolutamente gratuito.