Staffetta dei Quartieri 2023. Grande gesto di fair play dell'Olmo che consegna allo Stella la coppa di migliore frazionista donna

Quella coppa non spettava a lei e così l'ha voluta consegnare alla legittima vincitrice. Così doveva essere e così ha voluto che fosse. Carlotta Ciucci, giovanissima orvietana di 14 anni, messi alle spalle gli esami di terza media, ha voluto ristabilire la giustizia sportiva e così, aiutata da Mauro Bellini e Armando Fratini, gli anterioni del Quartiere Olmo, ha fatto quello che il suo cuore le diceva di fare. Nella Staffetta dei Quartieri, edizione 2023, Carlotta, atleta dell'Olmo bianco-verde, era stata premiata con la coppa della migliore frazionista. Ma qualcosa non quadrava, lo aveva capito lei correndo la sua parte di corsa dal Teatro “Mancinelli” fino al Duomo, e lo ha capito Armando Fratini che, con grande pazienza, e con l'aiuto di un video girato sul percorso, ha rifatto i conti, ripreso i tempi, e rivisto così l'ordine della frazione 5/6 quella corsa per metà dai ragazzi e per metà dalle podiste. Ed è saltato fuori che il crono di Carlotta, 1'15”.5 non era il migliore, il migliore era quello di Sara Fornero, frazionista del Santa Maria dello Stella con 1'14”.

E come si poteva rimediare? Carlotta, e l'Olmo intero, non ci hanno pensato su poi troppo e così ieri, 5 luglio 2023, allo Stadio “Luigi Muzi” di Orvieto, che poi è il loro quartier generale perché entrambe atlete della Atletica Libertas Orvieto è stata organizzata la consegna della coppa. La migliore frazionista donna dell'edizione 2023 della Staffetta dei Quartieri è lei, Sara Fornero, 19 anni, maturità appena fatta. E' stata lei la più veloce e la coppa è la sua. Un gesto, quello di Carlotta e del Quartiere Olmo, di puro fair play, così bello e semplice ma intenso che a benedirlo sono corsi i vertici del Panathlon Orvieto con la presidente Lucia Custodi e Umbria area X con la governatrice Rita Custodi, e l'assessore allo Sport del comune di Orvieto, Carlo Moscatelli.

«Non capita spesso di assistere a questi gesti così belli, importanti e preziosi per lo sport tutto in generale – le parole di Moscatelli – apprezzo tantissimo quello che queste due giovanissime atlete hanno scelto di fare, e ringrazio il Quartiere Olmo per aver subito proposto la nuova consegna della coppa e Armando Fratini che materialmente ha eseguito i riconteggi.

E' una bella e importante pagina per lo sport orvietano». Le due ragazze si sono passate quindi di mano la coppa della migliore frazionista, negli annali della manifestazione è stato ristabilito l'ordine delle cose e la giustizia sportiva.

Non era scontato, in fondo non lo è mai che un vincitore riconosca di non esserlo, ma l'Olmo, l'imbattibile Olmo, il quartiere che quasi non conosce rivali, stavolta è andato alla ricerca della verità dei crono, ha trovato l'errore e lo ha riparato in una maniera che più esemplare non poteva essere, consegnando la coppa alla legittima vincitrice, a colei che davvero ha corso, seppur per poco, più forte delle altre compagne di frazione. Sara e Carlotta, a dire la verità non solo si conoscono ma essendo entrambe atlete Libertas avrenno modo di darsi battaglia ancora, fianco a fianco, amiche di sport e protagoniste di una bellissima pagina, come dice l'assessore Moscatelli, di sport orvietano.