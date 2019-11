© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - Torna “la Domenica dei Sogni”, dodicesima edizione della rassegna di teatro famiglia ideata da Vincenzo Cerami. Cinque i titoli in cartellone, i primi due con ingresso libero per adulti e ragazzi grazie al progetto “Arriva il teatro!”, promosso da Fontemaggiore e sostenuto da Mibact e Regione per ricostruire un’offerta culturale nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia. Gli spettacoli si tengono sempre di domenica al Teatro Nuovo Menotti alle 16.30, “scelti accuratamente - spiegano dal Comune - tra le produzioni delle migliori compagnie nazionali”. La rassegna si apre, dunque, domenica prossima con “Mago per Svago” della compagnia l’Abile Teatro, premio Giuria e dei Bambini al Festival Clown&Clown di Monte San Giusto 2018 e premio del pubblico al Milano Clown Festival 2018. Il 1° dicembre, “Scarpette Strette” della compagnia Luna e Gnac Teatro, premiato per i migliori attori al Festival di Ribalta 2010, finalista al Festival Fit di Lugano 2009 e al Festival La Rosa d’Oro di Padova 2009. Il 26 gennaio lo spettacolo sarà “Becco di Rame” del Teatro del Buratto, miglior spettacolo di teatro di figura Eolo Awards 2018. Il 2 febbraio, “Più veloce di un raglio” del Cdt Cada die Teatro, premio Eolo Awards 2015, Premio Padova Amici di Emanuele Luzzati e Premjo Rosa d’Oro 2015. Ultimo appuntamento il 22 marzo, “L’ultimo T-Rex era un Bullo”, Compagnia Gli Alcuni-Teatro. Per tutti gli appuntamnti bambini e ragazzi fino ai 18 anni entrano gratis, per gli ultimi tre l'ingresso per gli adulti è di 6 euro. In occasione degli spettacoli torna anche la “biblioteca va a teatro”: prestito di libri per approfondire le emozioni