SPOLETO - Un altro dramma dal Ponte delle Torri. L’allarme è scattato nel primo di pomeriggio di martedì, sul posto è in corso l’intervento di vigili del fuoco e polizia. Secondo le prime informazioni, a togliersi la vita - per cause ancora da chiarire - sarebbe stato un uomo di circa 65 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA