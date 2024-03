Spoleto, sette piccole scosse di terremoto in 43 minuti. Nella notte la più forte di magnitudo 2.3

Raffica di piccole scosse di terremoto a Spoleto tra la tarda serata di giovedì e la notte. In particolare, secondo i dati dell'Ingv, si sono verificate sette scosse tra 2.0 e 2.3 di magnitudo tra le 23 e 22 e mezzanotte e 5 minuti. La più forte (2.3) si è verificata a mezzanotte e due minuti. L'ipocentro è variato tra i dieci chilometri e i tre chilometri di profondità e questo fatto ha fatto in modo che le piccole scosse fossero avvertite, almeno in un paio di casi,dalla popolazione. Non si segnalano danni. Già nelle scorse settimane, sempre nella stessa zona dello Spoletino, c'erano state scosse, di maggiore intesità di quelle della notte appena passata, che avevano portato il Comune a chiudere le scuole per il fine settimana. Stamattina scuole aperte regolarmente e nessun allarme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA