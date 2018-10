Ultimo aggiornamento: 10:48

SPOLETO - È finita sulla A1, grazie a una brillante operazione della Polizia Stradale, la fuga dei tre rapinatori che martedì mattina hanno messo a segno il colpo nell’ufficio postale di Malfondo, periferia di Spoleto, riuscendo a portar via più di 20mila euro.Si tratta di tre romani, noti alle forze dell’ordine, che sono stati arrestati. I tre avevano fatto irruzione alle Poste alle 9 di martedì, fingendosi finanzieri e, esibendo un distintivo poi trovato all’interno dell’auto (a disposizione dei tre , secondo quanto emerge, anche un lampeggiante blu, un taglierino e una pistola), si sono avvicinati alle casse, facendosi consegnare tutto il contante disponibile: ventimila euro. I rapinatori, durante la fuga, avrebbero anche cambiato auto ma dopo il casello di Orte, in direzione Roma, è scattata per loro la trappola della Polstrada. “Grazie al coordinamento delle forze dell´ordine -viene riferito - tutti gli equipaggi erano stati allertati per le ricerche dei fuggitivi. Poco dopo l´auto veniva intercettata dalle pattuglie della Polizia Stradale impegnate in un dispositivo di controllo al Casello di Orte e, immediatamente, le auto della Polizia Stradale di Terni, Viterbo, Orvieto e Roma Nord iniziavano a predisporsi per bloccare il veicolo in fuga, cercando di assicurare al contempo la totale sicurezza della circolazione autostradale”. Poco dopo, al km 518, il blitz. I tre sono stati bloccati e trasferiti alla sottosezione di Roma Nord, dove anche l’auto in cui si trovavano è stata perquisita: all’interno - è stato spiegato - sono stati trovati parte della refurtiva, un distintivo della GdF, un taglierino, berretti per travisarsi e soprattutto una pistola pronta all´uso, con il colpo in canna, che risultava essere stata rubata ad una guardia giurata nel corso della rapina del furgone portavalori, avvenuta lo scorso 1 giugno a Roma. Sono ancora in atto le perquisizioni nelle abitazioni dei fermati, dove al momento è stato rinvenuto un lampeggiante blu ed ulteriore materiale utile per le indagini.