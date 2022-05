Sabato 14 Maggio 2022, 01:35

Ternana, quale futuro? Bandecchi che manda la lettera a Lucarelli, Lucarelli che deve firmarla. Il presidente annuncia di aver messo per iscritto l’obiettivo della serie A con una squadra rinforzata solo con pochi elementi e preferibilmente under e con il modulo che dice lui. Il tecnico chiamato è a riflettere e firmare. Poi Bandecchi si ammorbidisce e rassicura che non c’è nulla di cui preoccuparsi e che si sta lavorando a una Ternana forte e competitiva. Carne al fuoco, ce ne sta. Quanto basta per scatenare dibattiti tra i tifosi, sui social, per strada, sulle panchine, al bar. Cosa farà, Lucarelli? Accetterà? O Bandecchi cambierà allenatore? Questione di giorni, forse, per sapere tutto. Intanto, ecco un sondaggio tra alcuni tifosi, tra chi vive il mondo del tifo abitualmente e chi è semplicemente un tifoso incontrato per strada. In generale, tutti sorpresi dalla situazione e da alcune dichiarazioni di Bandecchi. Maurizio, ad esempio, dice: «Di perdere uno come Bandecchi, non ce lo possiamo permettere. Lui, però, faccia il presidente. Le cose tecniche spettano al mister. A me Lucarelli piace, per serietà, capacità e attaccamento. Spero che tutto si risolva presto e in modo razionale». Massimiliano aggiunge: «Si poteva stare tranquilli e fiduciosi. Invece c’è sempre qualcosa che rischia di destabilizzare. Certo, i soldi li tira fuori Bandecchi e ci mette sempre la faccia. Lui e Lucarelli hanno due caratteri forti e sono imprevedibili. Io sarei contento se Lucarelli restasse, ma l’ultima parola è sempre del presidente». Claudio si ferma a dire la sua interrompendo una passeggiata in bici. Pensa che il tecnico non sia uno che si fa imporre lettere e moduli: «Se a uno come lui chiedi di firmare condizioni di quel tipo - dice – viene da pensare che speri che vada via. Ma per metterci chi? State già avanzando nomi… Io non so cosa pensare». Augusto attende gli eventi: «Io non mi sono sposato nessuno. Se resta Lucarelli, sono contento perché è bravo. Ma Bandecchi, fino ad ora, quello che ha promesso ha fatto. Lui è il presidente, anche se tante uscite dovrebbe evitarle. Ha promesso che ci porta in serie A? Allora, decida ciò che è meglio. Ma io credo che, alla fine, andrà avanti ancora con Lucarelli». Luciano, invece, è critico: «Se lo manda via e lo sostituisce con uno che ci porta in serie A, fa un figurone e appare davvero come Cristoforo Colombo. Ma non condivido la strategia. Oggi, poi, siamo certi di andare davvero in serie A, visto che l’anno prossimo le pretendenti saranno tante e nessuna regalerà niente? Il presidente non può umiliare una persona che, tutto sommato, ha fatto bene, ha vinto un campionato a suon di record, una coppa e due derby. Non accetterà di firmare lettere in cui gli si impone pure il modulo. Non è un carattere che possa digerirlo. Poi, nella vita, si cambia». Ci sono pure i tifosi che non credono ai problemi tra Bandecchi e Lucarelli. «Per me – dice Daniele - sono provocazioni. Il presidente lo fa per stimolare Lucarelli e l’ambiente, per creare una mentalità vincente. Il mister, al netto di troppi gol subiti, ha fatto bene». Infine, Giancarlo, che sorride e risponde: «Ma perché? Voi credete davvero a tensioni tra presidente e allenatore? Allora, non lo avete ancora capito, Bandecchi!».