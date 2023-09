Sistema immunitario, infiammazione e genere, se ne discute a Terni all'Hotel Valentino

"Sistema immunitario, infiammazione e genere", se ne discuterà sabato 23 settembre a Terni nel corso di un convegno organizzato dall’Associazione italiana donne medico del Centro Italia.

L’evento, che si terrà all’Hotel Valentino, è ideato dalla vicepresidente del centro, Di Giuli, dalle dottoresse Luzi, Menciotti, Caserta, Urbani, e dalle presidenti delle sezioni dell’Aidm Centro, con l’organizzazione della AMmeeting e il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Terni, dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, dell’Usl Umbria 2, dell’Opi, dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell’Ordine della professione di ostetrica della provincia di Terni.

In programma tre sessioni di discussione e confronto.

Dopo i saluti della presidente nazionale Aidm, Antonella Vezzan, i lavori inizieranno con le lecture. Da “L’eziopatogenesi della neuroimmunoinfiammazione” di Molina, alla “Fibromialgia: un approccio clinico” di Coaccioli, fino a discutere “L’influenza del sistema immune sulla risposta agli oppioidi” con Landucci. Modereranno Ruffinelli e Centurione. Poi si passerà al tema della fibromialgia. “La mia vita con te” è il titolo dell’intervento a cura di Carpinelli e in collegamento online con Garritano. La seconda sessione analizzerà da vicino il tema dell’atrofia vulvo-vaginale e della vulvodinia a cura di Schiavi e con i moderatori Bianco, Menciotti e Amico. Infine, la terza sessione, moderata da Callà, Andrulli e Speca, comincerà con l’intervento su “Impatto del sesso su fenotipo, genotipo e OS nei pazienti con neoplasie mieloproliferative croniche” a cura di Luzi. Con Rastelli, si esamineranno le differenze di genere nelle terapie target in oncologia e Caserta concluderà parlando di “Immunoterapia e differenze di genere nei trattamenti oncologici”. In conclusione, si terrà una discussione e un test finale.

L’evento è gratuito e aperto fino a un massimo di 90 partecipanti, con la possibilità di acquisire 4 crediti Ecm.