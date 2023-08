Social, se li usi molto può essere colpa di un'infiammazione nel corpo (e della proteina C reattiva): lo studio americano

Stai usando molto i social nell'ultimo periodo? Dai un'occhiata alle ultime analisi del sangue: se la proteina C reattiva è alta forse potrebbe essere questo il motivo. Sì, fa sorridere. Ma c'è chi è riuscito a collegare le infiammazioni all'uso dei social media.

Proprio così. L'infiammazione è la risposta dell'organismo a lesioni e infezioni, ma è anche un fattore che può indurre le persone a utilizzare i social media, secondo un nuovo studio condotto da un ricercatore in comunicazione dell'Università americana di Buffalo.

I risultati di tre studi che hanno coinvolto più di 1.800 partecipanti, pubblicati sulla rivista Brain, Behavior and Immunity, indicano che l'aumento dei livelli di proteina C-reattiva (CRP), che il fegato produce in risposta all'infiammazione del corpo, può promuovere l'uso dei social media tra gli adulti di mezza età e gli studenti universitari.

«Sembra che l'infiammazione non solo aumenti l'uso dei social media, ma i nostri risultati mostrano una prova preliminare che è anche associata all'uso dei social media per interagire specificamente con altri utenti, come i messaggi diretti e i post sulle pagine degli altri. È interessante notare che l'infiammazione non ha portato le persone a usare i social media per altri scopi, ad esempio per l'intrattenimento, come guardare video divertenti», afferma David Lee, PhD, professore assistente di comunicazione presso l'UB College of Arts and Sciences e primo autore dello studio.

«A nostra conoscenza, questa è la prima prova che dimostra il ruolo del sistema immunitario come potenziale antecedente all'uso dei social media».

Il team di ricerca di Lee comprende Tao Jiang, PhD, ricercatore post-dottorato presso la Northwestern University, Jennifer Crocker, PhD, professore emerito di psicologia presso la Ohio State University, e Baldwin Way, PhD, professore associato di psicologia, sempre presso la Ohio State.

Le piattaforme di social media attraggono miliardi di utenti in tutto il mondo, il che ha portato a interrogarsi sui possibili effetti sulla salute fisica e mentale. Lee e i suoi coautori, tuttavia, pongono una domanda più fondamentale: Cosa spinge le persone a usare i social media? L'infiammazione è una possibile responsabile?

Cosa spinge le persone a usare i social media?

L'associazione non è così improbabile come potrebbe sembrare inizialmente. Sebbene in genere si pensi a ragioni psicologiche, come la noia e la solitudine, che spingono all'uso dei social media, un numero crescente di ricerche suggerisce che l'aumento sperimentale dell'infiammazione favorisce il comportamento di coinvolgimento sociale. Lee si è quindi chiesto in che misura i normali livelli circolanti di un biomarcatore a valle dell'infiammazione sistemica, come la PCR, possano influire sull'uso dei social media.

Se l'infiammazione aumenta effettivamente la motivazione all'affiliazione sociale, dovrebbe anche indurre le persone a rivolgersi ai social media, in tali circostanze, come mezzo per soddisfare i bisogni sociali.

Gli autori hanno raccolto i propri dati per il secondo e il terzo studio, utilizzando metodi simili per gli studenti universitari. «L'infiammazione è tipicamente seguita da comportamenti e sintomi associati alla malattia che possono aiutare il corpo a guarire», afferma Lee, esperto degli effetti dell'uso dei social media.

«Gli esseri umani sono esseri sociali e quando siamo malati o feriti, può essere adattivo per noi avvicinarci ad altri che possono fornire supporto sociale e cure». Capire e identificare quando e perché le persone usano i social media può informare le strategie di intervento che insegnano alle persone quando cercare connessioni, supporto sociale o rafforzare le loro relazioni offline.

«Se l'uso dei social media è guidato dalla motivazione di connettersi con gli altri, possiamo insegnare alle persone a usare i social media per questo scopo», spiega. I risultati fanno luce anche su come gestire efficacemente l'uso dei social media. «Per alcune persone la relazione tra l'uso dei social media e l'infiammazione può essere un ciclo di feedback positivo, un ciclo in cui un maggiore uso dei social media porta a un'infiammazione maggiore, e un'infiammazione maggiore porta a un maggiore uso dei social media», spiega Lee.

Lee intende continuare a lavorare con i suoi collaboratori per capire meglio come l'infiammazione influenzi i comportamenti sociali online e offline, e se il legame infiammazione-utilizzo dei social media possa essere diverso per popolazioni specifiche, come le ragazze adolescenti o gli individui con scarsa autostima.

«Seguire questa linea di ricerca può informare ulteriormente la nostra comprensione dei potenziali legami tra il corpo e il comportamento sociale quotidiano», afferma Lee.