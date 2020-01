Sir Perugia, Tours ko: altro colpo in Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Bella di notte ancora una volta la Sir Sicoma Monini Perugia che continua a volare in Europa. Sono bastati 3 set per battere, di nuovo, i francesi del Tours (parziali 25-21, 25-15, 25-21) nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. Mercoledì sera al Palabarton sono partiti meglio i ragazzi di Henno, schiacciati poi dalla forza degli attaccanti bianconeri (12 ace) e da un muro in continua crescita. La Sir grazie al 3-0 è sempre più prima nel girone D (12 punti): il salto ai quarti di finale sembra una formalità. A Lisbona il 13 febbraio Perugia potrebbe strappare il pass.: Ricci 7, Tath , Lanza 13, Zhukouski 1, Russo 8, Colaci (L), Atanasijevic 13, De Cecco, Plotnytskyi 18. N.E.: Piccinelli, Hoogendoorn, Biglino (L), Leon, Podrascanin. All.: Heynen.: Jarman 1, Bartos 5, Tammemaa 3, Trinidad 3, Egleskalns 11, Teryomenko 6, Wounembaina, Rossard (L), Cupkovic 5. N.E.: Capet, Demar, Nicole. All.: Henno