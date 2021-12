Sequestra la ex e tenta di violentarla. La Stradale di Orvieto lo blocca sulla A1 e libera la donna

A far scattare l’allarme nella mattinata di ieri, martedì 28 dicembre, è stata la telefonata di un uomo alla Polizia di Stato che segnalava il probabile sequestro di persona di una amica, avvenuto ad opera di un ex fidanzato che, dopo averla fatta salire a bordo della sua autovettura, si era allontanato direzione nord in autostrada.

Attivati immediatamente i servizi di controllo sul tratto autostradale, con il coordinamento del Centro Operativo di Fiano Romano, che aveva ricevuto la segnalazione del rapimento, gli uomini della Polizia Stradale di Orvieto, sono riusciti ad intercettare e fermare il veicolo segnalato a bordo del quale vi era un uomo alla guida ed una giovane donna seduta sul lato passeggero.

Agli agenti non è sfuggito lo sguardo di evidente sollievo della giovane unito ad un tremore di tutto il corpo dovuto verosimilmente al terrore che stava vivendo. L’uomo alla guida e la ragazza sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Stradale per accertare quanto avvenuto, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni.

La vittima ha sporto denuncia raccontando i particolari del suo sequestro e riferendo di aver avuto, in passato, una relazione con l’uomo che, però, aveva interrotto, ma lui non si era mai del tutto rassegnato e più volte aveva cercato di convincerla a tornare insieme. Nella mattinata di ieri la giovane donna, mentre stava portando a passeggio il cane di un suo amico, se lo è trovato improvvisamente davanti e, con la scusa di volerle consegnare il regalo di natale, l’ha convinta a salire a bordo della sua auto.

Da qui ha avuto inizio l’odissea della giovane. L’uomo, ha messo in moto l’autovettura e si è messo in marcia cercando di convincere la donna a ricominciare la loro storia, ma vista la fermezza della ragazza sulla decisione già presa, ha imboccato l’autostrada verso il nord non consentendole più di scendere dal veicolo.

Durante il viaggio, la giovane è riuscita ad inviare una chiamata ad un suo amico che, ricevuta la richiesta d’aiuto, immediatamente ha allertato i Carabinieri i quali, a loro volta, hanno informato il Cops di Fiano Romano.

Intanto l’uomo, oramai fuori di sè, si è fermato in una piazzola lungo l’autostrada tentando di approcciare la ragazza che tuttavia, si è opposta con forza e determinazione riuscendo nell’intento di farlo desistere; a quel punto l’ex, visto il rifiuto, l'ha malmenata brutalmente per poi riprendere il viaggio in direzione nord.

Nel frattempo, le pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto hanno intercettato il malvivente ponendo fine alla disavventura della giovane che, non appena scesa dal veicolo si è gettata tra le braccia dei poliziotti nella più totale disperazione. Alla donna sono state quindi assicurate tutte le cure necessarie mentre l’uomo è stato tratto in arresto per sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni.