Selvaggia Lucarelli in “vacanza” alla piscina naturale delle Mole di Narni.

Selvaggia Lucarelli è venuta a fare il bagno a Narni, meglio ancora alle Mole. Dal suo account di facebook (www.facebook.com/selvaggia.lucarelli) la giornalista attrice, si è fatta riprendere, un po' da lontano in verità, in mezzo alla freddissima acqua del Nera, che alle Mole è riuscito a realizzare una grande “pozza”. E Selvaggia Lucarelli scopre la bellezza del luogo, ed anche il fare il bagno tra i brividi, dell’acqua ma anche della sirena che semmai la centrale idroelettrica andasse fuori servizio, dà il segnale della fuga. La sua presenza a Narni è stata una sorpresa, senza preannunciare alcunché ma alla fine è stata riconosciuta dai tantissimi bagnanti che mitigavano il caldo odierno. A dire la verità il bagno è stato molto breve, sia per gli impegni dell’attrice ma anche per la temperatura dell’acqua. © RIPRODUZIONE RISERVATA