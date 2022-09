Sabato 10 Settembre 2022, 08:53

Decine di cantieri aperti un po’ ovunque nelle scuole dell’Umbria fra nuove costruzioni, adeguamenti sismici, efficientamento energetico e prevenzione incendi. Dopo la gran corsa degli anni passati alla ricerca di nuovi spazi per realizzare aule capaci di garantire il distanziamento anti contagio Covid, quest’anno dominano la scena lavori più corposi che si giovano di fondi vecchi e nuovi. Tra gli ultimi ci sono 15 milioni (10 a Perugia e quasi 5 a Terni) del Pnrr che nel complesso, come ha ricordato nei mesi scorsi l’assessore regionale Agabiti, farà arrivare per le scuole umbre circa 70 milioni. Da Città di Castello al Ternano, passando per Perugia, Foligno e Spoleto, sono così molti gli istituti sede di cantieri con conseguente ricorso a sedi staccate e aule prese in prestito da altre scuole o strutture talvolta private. Il grosso dei lavori è in capo alla provincia di Perugia che per gestire circa 110 edifici e palestre per una popolazione scolastica di 30.469 studenti, dispone di un tesoretto da investire pari a 31,5 milioni: «una congiuntura davvero favorevole» ha sottolineato l’ente. Alle superiori c’è stato bisogno di trovare nuovi spazi anche per la fluttuazione di studenti da una scuola all’altra: interventi per coprire le esigenze di aumento di classi e permettere il riavvio dell'anno scolastico 2022/2023 sono stati realizzati in vari edifici scolastici a Foligno, Spoleto, Castiglione del Lago, Gubbio, Perugia, Marsciano e Assisi.

LAVORI IN CORSO

Il viaggio attraverso i cantieri inizia dall’Alta Valle del Tevere. Importanti lavori di adeguamento sismico che dureranno oltre un anno interessano il Liceo classico Plinio il Giovane con le classi dislocate in parte all’Ipsia Baldelli e in parte alla Palazzina Bini; un trasferimento che è costato 200mila euro. Un milione e 600mila è stato impegnato per l’ampliamento dell’IIS Campus Leonardo da Vinci di Umbertide. A Perugia, oltre l’investimento di 100.000 euro per la palestra dell’Ipsia Cavour Marconi Pascal sede di Madonna Alta, inagibile dal terremoto del 2016, sono in corso i lavori del primo stralcio (blocco aule e laboratori) per la nuova scuola zona Centova adiacente il Capitini per un importo di 4 milioni. Impegno di 200mila euro per nuove aule presso l’Itis Piscille dove in futuro c’è inoltre da sistemare la parte chiusa da anni. Scendendo a Foligno lavori per miglioramento sismico dell’edificio presso l’Itis Leonardo da Vinci per un importo di 2,2 milioni, mentre per la demolizione e ricostruzione dell’edificio ex-officine e nuovo polo scolastico Liceo Scientifico (lavori iniziati) l’importo è di 5 milioni.

IN PROGRAMMA

Per il futuro partiranno nel 2023 i lavori all’Istituto Superiore “Franchetti – Salviani” Città di Castello che prevedono la costruzione di un nuovo edificio relativo all’ampliamento per aule e laboratori (importo 1,5 milioni). Sarà sempre interessato da un ampliamento l’ITC Fratelli Rosselli di Castiglione del Lago (1,5 milioni). Per il già citato intervento di miglioramento sismico ed energetico dell’edificio principale del Liceo Classico Plinio il Giovane di Città di Castello l’impegno è di 4,5 milioni. A Perugia la Provincia procederà al completamento della nuova scuola zona Centova con il secondo stralcio per un importo 4.338.000 euro. Dovrebbe anche partire il cantiere per il miglioramento sismico del Liceo Magistrale “A. Pieralli” di via del Parione ex sede storica (importo 6 milioni 700mila euro) chiusa dall’ultimo terremoto. In ambito regionale, detto che sono molti i comuni impegnati in lavori per la sicurezza delle scuole del I ciclo che sono di loro competenza, altri fondi, circa 22 milioni complessivi, per realizzare entro il 2026 nuove scuole mediante sostituzione di edifici (fondi europei Next Generation EU), sono stati assegnati ai comuni di Aviano, Amelia, San Gemini, Perugia e Città di Castello