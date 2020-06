Scuole, parte il valzer dei dirigenti: nove in pensione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dodici presidenze in cerca di titolare di cui nove per pensionamenti, ventitré dirigenti con il contratto in scadenza, sei scuole sottodimensionate da assegnare in reggenza. Questi i primi numeri del valzer dei presidi delle scuole umbre che ha preso il via con la pubblicazione delle norme per la mobilità. Anche quest’anno non sono state poche le domande di pensionamento pure con il ricorso a quota 100 o l’opzione donna. In ogni caso escono dal mondo della scuola figure storiche, presidi di lungo corso che in carriera hanno diretto diversi istituti della regione. A Perugia, per esempio, hanno detto basta due dirigenti spesso in prima fila. Iva Rossi, dirigente dell’Ic Perugia 4, esce di scena dopo aver avuto l’onore di tagliare il nastro della nuova Carducci-Purgotti di via Fonti Coperte ricostruita dopo l’ultimo terremoto.La battaglia per vedere finalmente in piedi la nuova struttura è stata lunga, breve il periodo che la Rossi si è concesso per godersi la scuola più moderna di Perugia. “Cessazione dell’attività” anche per Pino Materia, uno degli ultimi super presidi delle scuole perugine. Arrivato appena l’anno scorso all’Itas Giordano Bruno dall’Ipsia Cavour-Marconi-Pascal, dove l’ingegnere era stato anche docente, Materia in quest’anno scolastico ha riavuto la reggenza del liceo Di Betto.Questo è il quadro completo dei dirigenti andati in pensione e delle scuole umbre rimaste libere per le operazioni di trasferimento: Michela Boccali dell’IO "Salvatorelli-Moneta" Marsciano, Maria Caligiuri IC "P.Vannucci" Città della Pieve, Giuseppe Materia Itas "Giordano Bruno" Perugia, Giovanni Pace Ist. 1^ Grado "Cocchi - Aosta" Todi, Angela Maria Piccionne Cpia 1 Perugia, Iva Rossi IC Perugia 4, Francesco Sculco DD "Don Bosco" Bastia Umbra, Rosa Smacchi ITT "L. Da Vinci" Foligno, Claudio Guerrini DD Terni "Don Milani" Terni. Tre le sedi vacanti che erano state coperte con reggenze: IO "Beato S. Fidati" Cascia, IC Trestina, IO "B. Di Betto" Perugia. Anche quest’anno ci sono scuole sottodimensionate che saranno assegnate in reggenza: IC Valfabbrica "S.Benedetto", IO Cerreto Di Spoleto-Sellano, IC Massa Martana "A.Ciuffelli", IC Per Ciechi, IO Amelia. Sono 23 i dirigenti con il contratto in scadenza: ventuno nella provincia di Perugia e 2 a Terni. Di solito ogni anno le conferme sono più degli spostamenti ma non mancano mai le sorprese. I DS in scadenza sono Gabriella Bartocci, Roberta Bertellini, Anna Bigozzi, Marta Boriosi, Franca Burzigotti, Morena Castellani, Rita Coccia, Simona Ferretti, Daniele Gambacorta, Simona Lazzari, Francesca Lepri, Silvia Mattei, Silvia Mazzoni, David Nadery, Filippo Pettinari, Nadia Riccini, Franca Rossi, Mariarita Trampetti, Valeria Vaccari, Margherita Maria Ventura, Simonetta Zuccaccia, Anna Rita Amici e Garziella Cacafave.