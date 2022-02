Scendono i positivi, Tesei ringrazia gli operatori che lottano contro il Covid: «Siamo in zona bianca per merito vostro»

PERUGIA - Scendono del 5,6 per cento gli attualmente positivi al Covid in Umbria nell'ultimo giorno, ora sono 11.173, 667 in meno rispetto al giorno precedente in base ai dati riportati nel sito della Regione Umbria. La discesa risulta costante ormai da diversi giorni. Nell'ultima giornata sono stati riscontrati 820 nuovi positivi, 1.485 guariti e due nuove vittime. Risalgono invece i ricoverati, 186, otto in più, sette dei quali nelle terapie intensive. Il tasso di positività dei test è parti al 9,65 per cento (era 10,08 per cento sabato).

E ieri la presidente Donatella Tesei ha voluto ricordare e ringraziare gli operatori sanitari e tecnici impegnati nell'emergenza Covid «con il dovere e l'auspicio di guardare al futuro», ha detto Tesei intervenuta alla Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. L'iniziativa è stata promossa dall'Azienda ospedaliera di Perugia e si è tenuta alla sala dei Notari. La presidente ha ripercorso alcuni dei momenti iniziali dell'emergenza: «Le telefonate fatte con la responsabile del laboratorio di Microbiologia Antonella Mencacci - ha detto - sono state difficili. Ne ricordo una non solo di informazione reciproca ma nella quale stanchezza e disperazione presero per un attimo il sopravvento e ci fu anche qualche lacrima».

«Un grande ringraziamento - ha sottolineato la presidente - va alla Protezione civile, a tutta la struttura regionale e al commissario per l'emergenza Massimo D'Angelo». Per Tesei «il concetto fondamentale è fare squadra». «Questa

regione è bianca - ha detto la presidente incontrando gli operatori - grazie al lavoro di tutti voi. L' Umbria è una delle regioni migliori a livello nazionale per la gestione del Covid e delle vaccinazioni. Voglio condividerlo con voi perché è il risultato del lavoro di tutti».