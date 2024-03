Sanità: PrometeOrvieto incontra i candidati alle amministrative

L'associazione PrometeOrvieto incontra i candidati alle amministrative di giugno sulla questione della sanità. L'appuntamento è per questo martedì, 5 marzo, alle 18 presso l'Oasi dei discepoli, sala Sant'Andrea, in via Piave a Sferracavallo.

''A giugno oltre 200 cittadini concorreranno come candidati sindaci o consiglieri ad amministrare i Comuni del territorio orvietano - spiega l'associazione - Insieme a loro numerosi sostenitori, interessati ad affermare progetti e a sostenere interessi. PrometeOrvieto vuole incontrarli per confrontarsi sul tema della sanità e sul ruolo che le nuove amministrazioni comunali potranno avere per garantire ai propri concittadini un’assistenza dignitosa ed efficiente".

L'associazione chiarisce che "abbiamo sempre ritenuto un errore che la Casa di Comunità venisse realizzata in piazza Duomo, ma nel momento in cui la decisione è diventata irrevocabile abbiamo preso atto. Ma ora va fatta, perché Orvieto e l’Orvietano ne ha bisogno per consentire ai cittadini di curarsi".

Ricorda quindi una serie di interrogativi a cui non è stata data ancora risposta: dal pagamento delle analisi diagnostico-strumentali, alla concreta operatività del dipartimento emergenza accettazione di primo livello all’Ospedale di Orvieto; dalla tempistica sulla realizzazione della Casa di comunità e dell’Ospedale di comunità dell’Orvietano, ai finanziamenti.

"Pensiamo - dice PrometeOrvieto - che la sanità dell’Orvietano viva un momento particolare di criticità, ma nello stesso tempo di opportunità.

Da una parte sussiste il rischio di marginalizzazione delle nostre strutture, dall’altra le stesse potrebbero essere polo di attrazione di un vasto territorio interregionale. Riteniamo che chi si candida a Orvieto e nell’Orvietano abbia tutto l’interesse di avere risposte alle nostre domande".