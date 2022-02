Riccardo Catria protagonista del San Valentino in musica per la rassegna Food & Jazz dal vino

PERUGIA - Ripartono gli appuntamenti musicali al Ristorante Enoteca Giò Arte e Vini, il “jazz hotel” che in occasione della festa di San Valentino propone un romantico viaggio alla riscoperta delle canzoni d’amore americane. Sul palco questa sera il trio “The Love Voyage”, con Silvia Pierucci (voce), Manuel Magrini (pianoforte) e Riccardo Catria (tromba). Proporranno un repertorio dedicato all’amore in chiave jazz al termine della “Jazz Dinner” (in programma alle 20.30).

«Inauguriamo gli appuntamenti di Febbraio di Food & Jazz dal Vino con la festa più romantica dell’anno - afferma Lavinia Pagnotta, direttore artistico - con le love songs più conosciute del repertorio americano». Lo definisce «un cerchio che si chiude» Alberto Guarducci, titolare di Hotel Giò: «Un concerto che ssegna la ripartenza di questo nostro viaggio nel jazz. Riccardo Catria torna ad esibirsi, di nuovo a San Valentino, se pure in formazione diversa dopo averlo fatto nel 2020, l’ultima volta che abbiamo potuto festeggiare con i nostri affezionati clienti. È grazie a loro che la rassegna continua ad essere proposta con grande successo». Quello del 14 febbraio è il terzo appuntamento della stagione, dopo i primi due concerti con Natìa Quartet e i Synthesis Trio.