Lunedì 2 Gennaio 2023, 07:05

PERUGIA Nessun bollettino di guerra. Come era solito negli anni pre Covid. Anche se c’è un numero di ricoverati per alcol sicuramente allarmante. Nel complesso, però, di una notte di festeggiamenti e sostanzialmente tranquilla. Il ritorno del San Silvestro come lo abbiamo sempre concepito, prima dei due 31 dicembre fortemente segnati dalla pandemia, va in archivio a Perugia e provincia con numeri molto positivi sul fronte fuochi d’artificio e fatti violenti o di ordine pubblico. Molto meno però su quello degli eccessi con i brindisi.

I DATI

Al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia sono arrivate una quindicina di persone per problematiche legate all’abuso di alcol. In alcuni casi attraverso l’ambulanza, in altri portati direttamente dagli amici. Secondo quanto si apprende, nella maggior parte dei casi da cenoni e feste private. Un altro accesso è quello di uno straniero, ubriaco e aggredito nella zona di Fontivegge. La polizia stradale in questi giorni ne ha multate 11. Da segnalare anche un 17enne ferito a una mano da un petardo. In città numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per i cassonetti incendiati proprio a seguito dello scoppio dei botti.

A Città di Castello torna l’incubo incidenti stradali, dopo quello che a inizio dicembre ha stroncato la vita di quattro giovanissimi. Lungo la Strada Provinciale 104, al bivio di Lugnano, nel Tifernate, una coppia di fidanzati, lui di 33 anni, lei di 28, ed un ragazzo di 23 anni, tutti dell’Altotevere, sono rimasti coinvolti in un incidente. Sono tutti ricoverati in ospedale dove la donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza alla gamba, quindi presa in carico dai sanitari della Terapia intensiva in prognosi riservata. Ai confini tra Umbria e Toscana i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, coordinati dal capitano Carmine Feola, hanno controllato una cinquantina di automobilisti. In tre, fra cui due di San Giustino, si erano messi al volante in condizioni di ebbrezza alcolica, un paio avevano nascosto nell’abitacolo quantità minime di marijuana.

Dei cinque arrivati all’ospedale di Città di Castello, glli altri due casi riguardano intossicazioni alcoliche.

Per quanto concerne gli accessi registrati a Pantalla, tutti presentavano un’intossicazione alcolica. Un caso è stato trattato sul posto direttamente dal 118 ed un’altro è stato soccorso dal 118 e trovato lievemente ferito (attualmente è in osservazione in pronto soccorso, si stanno eseguendo i trattamenti e gli accertamenti del caso). Negli altri tre casi i pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa.

Dei tre accessi registrati a Branca, invece, due avevano lievi traumi accidentali (dimessi dopo gli accertamenti) mentre il terzo presentava una frattura scomposta (è attualmente ricoverato).

L’unico caso registrato ad Assisi è stato per intossicazione alcolica. Da quanto si apprende, si tratterebbe di una ragazza di Terni arrivata in bus assieme ad altri amici per festeggiare il Capodanno in una discoteca del posto. Dopo il malore e il conseguente ingresso in ospedale, è risultata positiva al Covid.