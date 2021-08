A San Feliciano si corre la "Giorgissima" per aiutare l'Istituto Serafico

Sabato 28 Agosto 2021, 22:12

MAGIONE - Il sogno di Giorgia verrà in qualche modo realizzato. Domenica 29 agosto è il gran giorno di “Giorgissima” manifestazione podistica, suddivisa in due diverse opzioni: una gara competitiva di 10 chilometri e una passeggiata di circa 4 organizzata a San Feliciano alle 9. L’obiettivo è da un lato quello di ricordare Giorgia Panciarola, amante della corsa, scomparsa prematuramente qualche mese fa. L’altra finalità è squisitamente benefica dal momento che i proventi verranno destinati ai bambini dell’Istituto Serafico di Assisi. Ai genitori e a tutti gli altri fautori dell’iniziativa piace pensare che in qualche modo verrà portata avanti idealmente, in maniera collettiva, la corsa della giovane ragazzina di San Feliciano.