5 Marzo 2021

di Nicoletta Gigli

(Lettura 2 minuti)







TERNI La sala scommesse è chiusa ormai da diversi mesi perché è una delle tante attività bandite per l’emergenza sanitaria. Ma questo non ha impedito ai clienti, giocatori incalliti d’età compresa tra i 49 ed i 63 anni, di trovare l’escamotage per poter comunque frequentare il locale. Infischiandosene pure delle regole imposte dalla pandemia, senza preoccuparsi di indossare la mascherina e senza rispettare la distanza interpersonale. Per entrare nella sala scommesse di via Narni, accerteranno gli uomini della polizia amministrativa della questura, i clienti ternani usavano dei segnali convenzionali così da farsi riconoscere. Siccome all’esterno non ci sono le telecamere di sicurezza, bussavano tre volte sulla vetrata fumé e dopo qualche istante il titolare apriva la porta e permetteva loro di accedere al locale senza dare nell’occhio. Nei fotogrammi che sono stati messi insieme dagli investigatori dell’amministrativa la scena viene immortalata più volte. E farà scattare l’intervento dei poliziotti, impegnati in servizi mirati volti ad accertare il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Che impongono, tra l’altro, il divieto di esercitare alcune attività commerciali, a partire dalle sale scommesse. L’ingresso furtivo nel locale, accerteranno in questura, in realtà era finalizzato solo ad agevolare i clienti ad effettuare le scommesse attraverso una promessa telefonica fatta dal titolare, che poi era seguita dalla successiva ratifica e dal saldo delle giocate, che avveniva all’interno della sala scommesse situata lungo via Narni. I tre ternani beccati nel locale, tutti clienti abituali che prima della pandemia frequentavano la sala scommesse tutti i giorni, non avevano dimestichezza con il computer e avevano deciso di farsi aiutare, potendo contare sull’intermediazione del titolare. Materialmente era lui a fare la giocata per conto degli scommettitori, che poi si recavano nel locale per saldare il conto oppure per ritirare l’eventuale vincita. Riconoscendo ovviamente una piccola ricompensa a chi si era occupato dell’intermediazione. Al termine del blitz portato a termine nei giorni scorsi dalla squadra di polizia amministrativa della questura sono scattate le sanzioni per tutti: sia per il titolare, che non ha rispettato l’obbligo di chiusura del punto scommesse legato all’emergenza sanitaria, sia per i tre clienti. A loro è stata contestata la mancata osservanza dell’obbligo di indossare le mascherine di protezione e di tenere le distanza di sicurezza interpersonale.