© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Torna nel capoluogo umbro dopo esser stato applaudito e premiato alla Festa della rete 2019, il comunicatore che è stato capace di rendere celebre sul web un’agenzia di pompe funebri. L’appuntamento è per questo sabato alle 19.30 all’Hotel Giò, dove il CEO di KirWeb presenterà il suo primo libro “TAFFO Ironia della morte - riderne è l’unico modo di uscirne vivi”. Pirrone non si definisce né marketer, né pubblicitario, né un troll, né un social media manager, né un imprenditore digitale: è conosciuto dai più come il social media strategist di Taffo, la più irriverente delle agenzie funebri italiane nonché una delle pagine Facebook più famose in Italia, e coglierà l’occasione dell’incontro con il pubblico umbro per svelare alcuni retroscena del suo lavoro. È stata sua l’intuizione che l’ironia rappresenti l’unica via per esorcizzare la morte e da questo sono nate fortunate campagne di comunicazione che hanno fatto crescere la pagina del brand dagli iniziali 2.000 follower fino a oltre 300.000. Pirrone nel suo libro uscito lo scorso luglio, sostiene che ridere della morte si può. Una presa di posizione che ha già fatto discutere e dividere le coscienze, soprattutto in questo periodo così particolare. Ma proprio durante la quarantena Taffo è riuscito a interpretare i sentimenti della community, modificando il proprio stile comunicativo, non più ridendo della morte ma cercando di far capire la propria vicinanza a chi la morte l’ha vista da vicino.L’evento in programma segna la conclusione della stagione estiva nella location perugina: «Vi aspettiamo sabato sul pratone Jazz dell’Hotel Giò - afferma, organizzatore dell’evento - Riccardo è anche un grande comunicatore offline e oltre a spiegarci di come sia possibile ridere della morte ci parlerà in maniera divertente di comunicazione aziendale, di strategie social e di come si possa trattare di argomenti serissimi facendo sorridere». Dopo l’incontro ci sarà per il pubblico la possibilità di farsi firmare una copia del libro (acquistabile anche in loco) e, a seguire, è prevista una cena alla presenza dell’autore. “Regaleremo gadget di cattivo gusto” anticipano dalla pagina Facebook di Taffo. Per partecipare, sia alla presentazione che alla cena, è necessario prenotare chiamando lo 075.5731100.