Terni. Roberto Papi, lo scenografo che MasterChef ha voluto per la pubblicità di Natale: «Credo nel valorizzare gli artigiani del territorio»

TERNI Roberto Papi, insegnante, artista, ma soprattutto scenografo, vive e lavora a Terni; la sua ultima collaborazione è stata con MasterChef, il celeberrimo programma tv di cucina. «La richiesta era di realizzare un modellino in scala 1:12 di uno dei set della trasmissione, un tipo di lavoro che avevo già realizzato per il programma “Cortesie per gli Ospiti” di RealTime» spiega Papi. «Lo scopo, stavolta, era replicare l’ambientazione per girare una pubblicità destinata a promuovere un panettone natalizio di un noto marchio alimentare, sponsorizzato dalla trasmissione. Lavorare con un cliente di grande rilievo nazionale e internazionale è stata un’esperienza molto gratificante», continua.

Il suo lavoro, infatti, comprende la creazione di scenografie per privati, per il cinema e per la pubblicità. «Per la realizzazione del panettone in miniatura ho chiesto aiuto alla pasticceria cittadina “Le delizie di Deby”; il panettone doveva essere vero in ogni dettaglio, perché al momento del taglio sembrasse autentico.

Credo moltissimo nella collaborazione con le maestranze artigiane del territorio, nel valorizzare le sinergie» conclude.

Dopo il diploma all’Accademia delle Belle Arti di Perugia Papi ha lavorato con Carlo Rambaldi, uno dei grandi nomi del settore, ed è entrato nel mondo del lavoro con “Logical Art”, la sua attività. Oggi, insegna anche disegno e storia dell’arte al liceo Galilei di Terni.