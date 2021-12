Provincia di Terni, la neo-presidente Laura Pernazza si mette all'opera: «Innovazione e collaborazione per crescere e cambiare le cose».

TERNI Continua l'ascesa di Laura Pernazza che, dopo aver trionfato alle elezioni amministrative ad Amelia dove lo scorso 3 ottobre si è riconfermata alla guida del suo comune, domenica è stata eletta presidente della Provincia di Terni. A cederle il passo il presidente uscente, Giampiero Lattanzi, anche lui in lizza per la riconferma, sconfitto con un margine di oltre il 10%. ( 49.148 voti Pernazza pari al 55,4%; 39.627 Lattanzi pari al 44,6%). Una svolta epocale per un poltrona che non ha mai ospitato una donna e che si inserisce in un panorama politico tutto al femminile. Una donna, Donatella Tesei, alla guida della regione, una, Stefania Proietti, alla guida della Provincia di Perugia e Laura Pernazza, appunto, su quella di Terni. Una rivoluzione anche all'interno dello stesso consiglio provinciale che, su sette eletti nella lista Provincia Libera, ha visto l'affermazione di quattro consigliere. Lucia Dominici, Silvia Pelliccia, Monia Santini e Annalisa Spezzi. «L'Umbria -ha commentato la presidente Pernazza- è diventata il "cuore rosa" d'Italia. Sono la prima donna alla guida della Provincia di Terni, un incarico che porterò avanti con la consueta determinazione». Una vittoria sancita da tante attestazioni di stima anche trasversali a livello politico. «Sono onorata della fiducia che mi è stata accordata. Probabilmente la passione e la caparbietà con cui porto avanti le cause sui vari tavoli -ha detto Pernazza- hanno convinto sulla mia capacità di affrontare questo incarico. In ogni caso, la vittoria è merito di tutti gli amministratori dei Comuni che hanno contributo ad ottenerla - ha precisato - e testimonia che quando il centrodestra è unito vince. Quello di lavorare insieme è un obiettivo importante, tenendo unita tutta la coalizione, tutto il Consiglio e anche coloro che non sono stati eletti». All'indomani dell'insediamento, la cerimonia si è svolta ieri mattina nella sala Secci del Consiglio Provinciale, la Pernazza è già al lavoro sull'agenda. «Chiederò un incontro a Giampiero Lattanzi, visiterò gli uffici di cui verificherò l'organico ma soprattutto -ha spiegato- mi muoverò sul territorio. Inizierò dal Comune più piccolo della Provincia e man mano li visiterò tutti, per toccare con mano, rendermi conto personalmente di tutte le eventuali criticità». Sul piatto, da subito, scuole e strade. «Ci attendono grandi sfide e grandi opportunità soprattutto quelle offerte dal Pnrr – ha specificato la presidente – dobbiamo anche utilizzare al meglio le risorse stanziate fino ad oggi alla Provincia». Un successo celebrato anche da tantissimi amerini che hanno invaso la sua pagina ufficiale di congratulazioni, complimenti e qualche timore di essere trascurati a fronte del nuovo impegno. «Vorrei rassicurare tutti -ha specificato la Pernazza- organizzerò gli impegni in modo che nessuno degli incarichi abbia a soffrirne. Ad Amelia -ha chiuso- ho la fortuna di avere una squadra di persone competenti, che spendono tantissimo tempo per occuparsi delle questioni che si presentano via via sul tavolo e mi danno l'opportunità di lavorare su diversi fronti».