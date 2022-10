Pronta a Orvieto una avvincente 49a Cronoscalata della Castellana. Faggioli miglior tempo in prova

La 49a Cronoscalata della Castellana ha acceso i motori a Orvieto e anche l’entusiasmo della città e del numeroso pubblico che già nella giornata di ricognizioni ha affollato i bordi dei 6.190 metri che tra San Giorgio e Colonnetta di Prodo sono per il secondo anno teatro delle finali Nazionali di Trofeo Italiano Velocità Montagna. Nella giornata di prove, sabato 22 ottobre, si sono completate le due manche di ricognizione e domani, domenica 23 ottobre, dalle 8.30 semaforo verde per le due salite di gara trasmesse in live streaming e su Aci Sport Tv (228 Sky).

L’atmosfera da finale nazionale ha raggiunto il culmine dell’attesa nella serata di venerdì 21, quando in Piazza degli Aceri a Ciconia, a ridosso della zona paddock, si è tenuta la presentazione dei finalisti, suddivisi per zona, ai quali è stata tributata una medaglia come riconoscimento dell’entrata in finale Tivm, con tutti i piloti schierati sulle note dell’Inno Nazionale Italiano. Sabato mattina spazio a “Ruote Nella Storia” l’iniziativa di Aci Storico per la promozione della cultura della storia dell’auto e dell’automobilismo, nella tappa organizzata dall’Automobile Club Terni, ha toccato Orvieto e dopo il raduno in piazza Duomo, non poteva mancare un passaggio delle 25 auto sul tracciato di gara.

Durante le ricognizioni attenzione puntata sulla raccolta dati da dedicare alle regolazioni ed alle strategie che in gara faranno la differenza. Il miglior tempo in prova è stato quello di Simone Faggioli, in 2’52”60 ottenuto nella 2a manche. Il pluri campione fiorentino della Best Lap ha confermato alcune delle scelte fatte per le regolazioni della Norma M20 FC Zytek ufficiale anche in relazione alle scelte di mescola delle Pirelli che il vincitore 2021 monterà in gara. Adesso il 16 volte tricolore è al lavoro con il team per le rifiniture sulla biposto di gruppo E2SC con cui è finalista per la zona Centro.

In evidenza tra gli umbri Michele Fattorini su Wolf GB 08 Thunder Aprilia, con qualcosa da migliorare per la gara. Il pilota di casa, adesso in forze ufficialmente alla Wolf Francia ha onorato la corsa dove cercherà di brillare come suo solito. Proprio nella sfida per i motori motociclistici Fattorini duellerà anche con il campione in carica Giancarlo Maroni, finalista del Nord sulla Osella PA 21 Jrb Hayabusa.

Si profila una bella sfida anche tra le biposto di gruppo CN, quelle con motore derivato dalla serie, dove l’eugubino Gianni Urbani su Osella si è rivelato il migliore umbro finora e ottimo interprete del percorso in prova, come l’altro driver di casa e finalista Daniele Filippetti su Ligier JS 49 Honda, ma il campione 2022 Alberto Scarafone vuole il primato TIVM, anche il frusinate è su Osella PA 21.