Precipita da 20 metri in un cantiere edile a MIlano: muore operaio marocchino da anni residente a Terni

TERNI - Lavorava sulla facciata di un palazzo in zona Cenisio, a Milano, quando, per cause al vaglio degli investigatori, è precipitato nel vuoto.

Un volo di venti metri che non ha lasciato scampo all'operaio, un marocchino di 52 anni residente a Terni, deceduto sul colpo per le gravissime lesioni riportate.

L'operaio era dipendente di una ditta con sede a Palermo e da qualche tempo era impegnato con i colleghi nei lavori in corso nel cantiere edile di via Losanna.

Sulla tragedia indagano i carabinieri, al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica del tragico infortunio sul lavoro.