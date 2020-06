Aggredisce la sorella, via da Perugia per tre anni

PERUGIA - Il Tribunale di Perugia ha convalidato l'arresto operato dalla polizia nei confronti di un cittadino italiano, di origini ecuadoriane di 26 anni che aveva aggredito violentemente la sorella, ferendola in varie parti del corpo con dei frammenti di vetro. Il Giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei abitualmente frequentati, misura eseguita contestualmente dalla Divisione Anticrimine. Il questore Antonio Sbordone ha emesso inoltre nei confronti del 26enne la misura di prevenzione del Foglio di Via obbligatorio intimandogli di lasciare immediatamente Perugia e di non farvi rientro per tre anni.

