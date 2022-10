Il consigliere comunale Devid Maggiora riconfermato segretario della Lega di Terni. Il voto ieri al termine di un lungo confronto tra militanti e rappresentati del Carroccio riuniti nella sede di Corso del Popolo. Nulla da fare per il consigliere Francesco Pocaforza che si è candidato come alternativa al segretario Maggiora ed è stato sostenuto dal sindaco Leonardo Latini e dagli assessori leghisti. Numeri alla mano hanno votato in 28, di fatto tutti i presenti alla riunione di ieri che ha preceduto il voto congressuale. Il riconfermato segretario Maggiora ha ottenuto 18 preferenze, mentre Pocaforza si è fermato a 8 voti, tanti quanti erano stati pronosticati alla vigilia del confronto. Da registrare anche due schede bianche.