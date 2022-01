Pnrr e rigenerazione urbana, Pd Terni: «Da giunta Latini auto intitolazioni e incensamento»

Anno nuovo vizi vecchi. Così il Partito Democratico di Terni sulla giunta del sindaco Latini. Fari puntati sui 18 milioni di euro del Pnrr che serviranno a finanziare i progetti del Comune di Terni per la rigenerazione urbana. Nel pacchetto ci sono il completamento del teatro Verdi, la riqualificazione del camposcuola Casagrande, del parco della Passeggiata e della chiesa del Carmine; il completamento del parco di Cardeto; la riqualificazione dei campi da gioco nelle periferie; la Casa delle Musiche; la realizzazione della ciclabile per Borgo Rivo, la riqualificazione della Sala Montesi a Marmore.

«Palazzo Spada col solito registro trionfalistico informa la cittadinanza che arriveranno 18 milioni di euro per realizzare o terminare opere importanti e opere manutentive, molte camuffate dalla voce riqualificazione - scrive in una nota il Pd di Terni - l'elemento che ci riporta subito all'anno appena concluso è l'auto attribuzione: in questo caso ci si è intestati, come ben spiegato dai consiglieri del Partito Democratico unitamente a quelli del Movimento 5 Stelle, il merito di fondi non solo stanziati dal secondo governo Conte, il governo giallo/rosso, ma che i rappresentanti di destra avevano fortemente criticato».

Ben vengano i fondi, ma secondo i dem si tratta di briciole. E non si parla di innovazione e alta formazione. «Fanno credere che 18 milioni sono quelli che arriveranno, mentre si tratta della cifra messa a disposizione - insiste il Pd - a patto che tutti i progetti vadano in porto, che non ci siano errori procedurali, che l'ente comunale riesca a rispettare i tempi. Nessun merito fin qui, dunque, si vedrà in futuro. Non c'è alcuna menzione su innovazione, Università e alta formazione, temi su cui la città avrebbe tutte le premesse per diventare un polo competitivo a livello nazionale. Non a caso questa è l’amministrazione che ha liquidato il Consorzio per lo sviluppo del polo universitario e la Fondazione cellule staminali, gettando di fatto alle ortiche il progetto Terni città universitaria, che con impegno il centro sinistra aveva costruito e implementato per un ventennio».

«L'assessore Melasecche informa dell'approvazione della proposta di trasformare centro di ricerca e cura attrezzato come l'ex Milizia, che non sono stati in grado di far decollare, in un dormitorio, utilizzando addirittura 5 milioni di fondi europei. Non c'è traccia di progetti per la salvaguardia ambientale, non un progetto di riforestazione, dopo la massiccia strage di alberi messa in atto. In poche e frettolose righe sul parco di Cardeto, si parla di 600 mila euro, che però secondo il Comitato di zona erano già stati promessi diversi mesi dalla vicesindaca Salvati nel corso di un incontro. Sarebbe opportuno che venissero fugati i dubbi legittimamente espressi, anche alla luce del fatto che la stessa assessora aveva promesso che il parco sarebbe stato riconsegnato a fine 2021. Non si parla delle enormi opportunità legate all'Umbria Film Commission, di cui il Comune è socio fondatore, e che sembra essere stata al momento fagocitata da Perugia. Un motore dal potenziale enorme, per il turismo, per la cultura, per tecnici e maestranze, artigianato e imprese, servizi e strutture ricettive, dalle ricadute economiche enormi».

«Sono tanti gli elementi di perplessità, le zone d'ombra e i passaggi vaghi e sfumati - conclude il Pdi di Terni - il proseguire della giunta Latini con operazioni di auto intitolazione e incensamento come uniche azioni lascia trasparire tutta l’effimerità e la vacuità dell’azione governativa. È anzi evidente un affastellamento di progetti alla rinfusa pescati a caso da quanto, ancora una volta, ereditato; l’assoluta mancanza di una progettualità organica derivante dall’assenza di una visione di città. Questa incapacità si traduce nella perdita di una gigantesca e probabilmente irripetibile occasione rispetto al potenziale del PNRR, occasione soprattutto rivolta alle giovani generazioni: non a caso lo strumento finanziario è stato chiamato NextGeneration».