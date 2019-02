Pillon (Lega) in visita al carcere di Spoleto: «Prima i diritti delle vittime e poi quelli dei condannati»

Ultimo aggiornamento: 17:07

SPOLETO - Il senatore della Lega Simone Pillon in visita al carcere di Spoleto. «Lavoreremo con il Ministero per dare pieno riconoscimento alle esigenze del personale della polizia penitenziaria che svolge un'encomiabile attività quotidiana a salvaguardia della sicurezza del nostro Paese - ha rimarcato Pillon - dobbiamo anche rivalutare l'erogazione e la destinazione dei risarcimenti che lo Stato è costretto a pagare in base all'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario. Non ha infatti senso che tanto denaro pubblico finisca nelle tasche di detenuti che non hanno neppure pagato i danni alle vittime dei loro stessi reati o che risultano nullatenenti e quindi non versano la pena pecuniaria o le spese di mantenimento in carcere. È una questione di giustizia e buon senso: prima vengono i diritti delle vittime e poi quelli dei condannati», lo ha dichiarato a Spoleto il senatore Simone Pillon, capogruppo della Lega in Commissione Giustizia del Senato a margine dell'incontro in occasione dell'insediamento del nuovo direttore, Giuseppe Mazzini, ai vertici del locale super carcere.