Perugia, vento fortissimo, appello dei pompieri: «Non accendete fuochi»

PERUGIA -Venti forti e danni con alberi caduti. Dai vigili del fuoco arriva un appello per informare i cittadini: «In condizioni meteo avverse come in presenza di vento, è vietato accendere fuochi di qualunque genere anche per bruciare resti di potature e simili. L'eventuale accensione di fuochi, oltre che essere pericolosa, è vietata e pesantemente sanzionata».