La lettera con cui Francesco Tei, direttore di quella che un tempo si chiamava Facoltà di Agraria, ha annunciato ai suoi colleghi universitari la decisione di candidarsi a Rettore è parsa talmente svogliata, grigia, burocratica, vaga, fredda e generica da far nascere in molti una domanda maliziosa: ma se non aveva alcuna voglia perché si è gettato nella mischia? Chi lo ha tirato per la giacchetta? Glielo ha forse ordinato il Dottore? O il Rettore? (10-feb-2019)

La battuta assai maliziosa che circola negli ambienti universitari, per la corsa a Rettore dell'Ateneo di Perugia, ormai fissata per il prossimo 9 maggio (prima votazione), è che chiunque vada al ballottaggio contro Fausto Elisei ha la ragionevole certezza di sconfiggerlo e di prendersi Palazzo Murena. Quella che si chiama la condanna dell'eterno secondo. (9-feb-2019) © RIPRODUZIONE RISERVATA