PERUGIA - Hanno storto il naso. Ma hanno aspettato in silenzio. Anche se la notizia (anticipata mesi fa da Il Messaggero) della possibilità che alcune udienze del tribunale penale si tengano nel centro congresso Aldo Capitini non l'hanno digerita dall'inizio.

Ma adesso che la ripresa dell'anno scolastico si avvicina, più di venti dirigenti scolastici hanno scritto nero su bianco al presidente del tribunale Mariella Roberti e a Luciano Bacchetta, presidente della Provincia di Perugia (ente proprietario dello spazio), i motivi del loro No a questa ipotesi. «Il centro congressi Capitini - scrivono i presidi - rappresenta per la città di Perugia e il territorio contermine l’unica struttura di grandi dimensioni in grado di ospitare eventi, congressi, convegni, attività di formazione e didattiche. Per questo è utilizzata da anni anche dalle nostre scuole, oltre che da enti locali, associazioni, sindacati e forze politiche e imprese del territorio». I dirigenti ricordano come il centro congressi, le tre palestre e «gli stessi locali dell’Itet sono messi frequentemente a disposizione, nella sua qualità di scuola polo e capofila di reti di scuole, per attività di formazione del personale scolastico e di gestione delle attività scolastiche, anche in collaborazione con gli enti locali e l’Ufficio scolastico regionale». Sarebbe quindi «grave l’indisponibilità del centro congressi per le attività delle scuole per un lungo periodo, oltretutto coincidente con quella che tutti ci auguriamo essere una stagione di “ripresa” dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria; né sono da sottovalutare i rischi di interferenza con le tutte le altre attività sopra citate».

Da qui l'appello a trovare «soluzioni alternative» firmato da 24 dirigenti: Luca Arcese (Istituto comprensivo Perugia 2), Roberta Bertellini (Ic Perugia 1), Anna Bigozzi (Ic Perugia 9), Giuseppina Boccuto (liceo Annibale Mariotti), Rita Coccia (Istituto tecnico tecnologico Volta), Simona Ferretti (Ic Perugia 12), Federico Ferri (Ic Perugia 7), Fabio Gallina (Ic Perugia 5), Daniele Gambacorta (Ic Bonfigli – Corciano), Francesco Massimo Manno (Ic Perugia 8), Maria Rita Marconi (Istituto Cavour – Marconi – Pascal), Giuseppe Materia (Istituto Giordano Bruno e Istituto omnicomprensivo Di Betto), Stefania Moretti (liceo Galileo Galilei), Pierpaolo Pellegrino (direzione didattica Villaggio Girasole – Corciano), Angela Maria Piccionne (Centro per l'istruzione degli adulti "1 – Perugia"), Cristina Potenza (Ic Perugia 14), Nadia Riccini (Ic Perugia 15), Franca Rossi (Ic Perugia 13), Iva Rossi (Ic Perugia 4), Silvio Improta (Itet Aldo Capitini), Giovanni Jacopo Tofanetti (direzione didattica Comparozzi / 2° Circolo Perugia), Margherita Maria Ventura (Ic Perugia 6), Simona Zoncheddu (liceo Assunta Pieralli) e Simonetta Zuccaccia (Ic Perugia 3).

