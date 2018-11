© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Strage di patenti. Sette, quelle ritirate ad altrettanti giovani conducenti nel corso dei controlli messi in campo dalla polizia stradale, assieme al personale medico della questura, nella notte tra sabato e domenica. Gli accertamenti sono stati svolti in periferia, lungo le strade da e per alcune discoteche e locali particolarmente frequentati nel fine settimana.In sei casi, gli agenti hanno riscontrato valori di alcol nel sangue al di sopra dello 0,5 grammi per litro consentito dal codice della strada a chi si mette alla guida di un mezzo. Di diversa entità i valori riscontrati, al punto che per qualcuno è scattata la sanzione amministrativa mentre per qualcun altro i poliziotti hanno dovuto procedere con la denuncia.Un automobilista è risultato invece non solo oltre i valori consentiti per l'alcol, ma anche positivo all'uso di droghe: in questo caso è inevitabilmente scattata anche la segnalazione alla prefettura.