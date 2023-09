Venerdì 29 Settembre 2023, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 08:26

PERUGIA - Ancora una proroga per il completamento del cantiere all’ex Scalo merci della stazione, uno degli interventi di riqualificazione in corso per cambiare volto e migliorare la vivibilità di Fontivegge. Il dettaglio emerge da un atto dell’area Opere pubbliche del Comune, che riporta la richiesta avanzata all’ente per prolungare la data di conclusione dei lavori relativi all’intervento di recupero dell’edificio. Edificio che a fine 2021 è stato affidato alla Fondazione Its Umbria, con la quale il Comune ha firmato un accordo di collaborazione. Il nuovo termine fissato dal Comune per ultimare l’intervento porta l’attesa al 2 gennaio 2024. I maggiori tempi di esecuzione, come illustrato nell’atto, sono legati al fatto che sono state fatte in corso d’opera «ulteriori richieste finalizzate ad ottimizzare l’opera». Cambiamenti che hanno comportato una riorganizzazione del lavoro, con il conseguente allungamento dei tempi.

La palazzina destinata a magazzino delle merci risale, secondo l’interpretazione prevalente, ai primi anni del 1900. In considerazione del suo valore storico, architettonico e tipologico, è stata prevista la sua completa riqualificazione tramite il restauro conservativo ed il consolidamento dell’edificio, mantenendone inalterate le caratteristiche architettoniche generali e recuperando le finiture ed elementi decorativi, adattando all’interno del suo involucro le nuove funzioni. Come detto, sarà sede dell’Its Umbria, l’istituto di formazione superiore smart academy di alta specializzazione post diploma. In sostanza l’immobile diventerà il centro per eccellenza delle grafiche digitali avanzate con la creazione di laboratori per l’insegnamento e lo sviluppo di attività legate a computer grafica, videogame e stopmotion, tecnologie digitali e fab-lab. Its Umbria, nel dettaglio, realizzerà all’interno della struttura riqualificata un laboratorio sulle tecnologie digitali che riprenda le migliori esperienze a livello europeo e nazionale e che ospiterà le attività didattiche, teoriche e applicative dei propri percorsi curriculari di livello terziario, con particolare riguardo all’ambito dell’information and communications technology (Ict) e della grafica digitale avanzata.