PERUGIA - Dallo stop per i divieti all’eccesso, dal vuoto al pieno. Troppo pieno. Giornate di caos in centro storico, letteralmente preso d’assalto per lo shopping Natalizio sia ieri che nel pomeriggio di sabato. Con buona pace del distanziamento sociale, nonostante i controlli e le buone pratiche da seguire oramai note a tutti. Ieri c’è stato addirittura bisogno di chiudere l’accesso all’acropoli da via Masi per la quantità di macchine in ingresso. Una fila ininterrotta. Dove c’era il vecchio varco per la Zona a traffico limitato sono arrivate le transenne e una pattuglia della polizia locale che, come quando ci sono i grandi eventi, ha fatto passare esclusivamente i residenti. Una misura che si è resa necessaria fin verso le 19.

LA NUOVA ZTL

Sempre nella giornata di ieri, con il bel tempo che ha favorito l’afflusso record, sono state elevate oià di 50 multe per divieto di sosta, proprio per il grande assalto che c’è stato. Invece da oggi, come annunciato dal Comune nelle scorse ore, scatta il nuovo assetto della Ztl, con una apertura straordinaria per il periodo che va dal 14 fino al 31 dicembre. Tradotto significa semaforo verde per tutti dal lunedì alla domenica compresa, dalle 7 alle 24. Una misura presa per dare ossigeno ai commercianti dell’acropoli e, vista la fascia oraria molto ampia, pensata per scaglionare al massimo l’afflusso di persone. I due giorni di assalto appena passati non vanno però in linea con le aspettative e quelle che sono le norme basilari anti contagio. Cioè distanziamento sociale e corretto uso dei dispositivi di protezione. Sempre sul fronte viabilità, da domani dovrebbe scattare anche l’agevolazione per la sosta su strisce blu. La prima ora non costerà più 2,20 euro ma 20 centesimi.

TANTE POLEMICHE

Molte polemiche, non solo via social, sono scattate già da sabato quando hanno cominciato a circolare le foto di corso Vannucci stracolmo di persone. Anche ieri numeri importanti, con la pressione che si è via via allentata nel corso del pomeriggio. Ma situazioni problematiche ne sono spuntate anche prima del fine settimana. Dopo l’uscita di scena dei divieti sulle scalette della cattedrale e di palazzo dei Priori, illuminati dalla magia dei giochi di luce, è tornato il pienone. Tante segnalazioni anche per l’utilizzo non corretto di mascherine. E così c’è chi alza la voce e spera in una maggiore responsabilità. Perché l’emergenza sanitaria è tutt’altro che finita

