© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se fino a qualche giorno fa, la sensazione era che si andasse verso undelle maglie, il- in scia all'alto numero di decessi e al crescente timore di unada scongiurare, invece, con tutti i mezzi - in queste ore starebbe preparando unaPreoccupano, infatti, leper le vie dello shopping, daRendere tuttanelle giornate più a rischio, permettendo però un allentamento per i piccoli Comuni. Si valuta una deroga che dia, a chi abiti in paesi sotto i 5000 abitanti, la possibilità di spostarsi entro i 30 chilometri. Al vaglio dell'esecutivo, dunque, un. Almeno a quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione dei capi delegazione.L'ipotesi è adottare norme omogenee in tutto il Paese, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche dallain Germania.Per ora, non si sarebbe entrati nello specifico delle misure, anche perché si vuole attendere l'incontro previsto con il Cts. Una riunione tra i capidelegazione della maggioranza, il Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è infatti in programma oggi."Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, connella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci e a mantenerci vigili per contrastare il contagio", scrive su Facebook il presidente del"Le misure del Governo stanno funzionando. Malgrado questo, il numero di vittime è drammatico cosi come il numero complessivo dei positivi. Ora bisognaPer questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del Cts, occorre valutare l'adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi- È quanto emerso nel corso di una riunione dei ministri Pd con idi Camera e Senato, ilE' la linea della ministra di Iv Teresa Bellanova. "Confrontiamoci con la comunità scientifica e decidiamo misure coerenti e comprensibili"."Si può ragionare su alcune"ma devono rimanereche deve essere centrale". Così fonti 5S ribadiscono la posizione del Movimento.