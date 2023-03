Lunedì 13 Marzo 2023, 08:24

PERUGIA - Contro la piaga delle buche in strada cittadini ancora una volta in prima linea. L’ultima iniziativa tocca la zona di Monte Malbe, dove i residenti, stanchi per una situazione particolarmente critica, hanno deciso di coprire personalmente qualche buca. Armati di buona volontà e sacchi di catrame comprati a proprie spese (hanno contribuito Antonio e Giacomo Bodo), paletta alla mano i cittadini hanno riempito qualcuna delle grosse buche che rendono difficile percorrere le strade di Monte Malbe. «Chiaro è che ci vorrebbero centinaia di sacchi di catrame e tanto tempo per lavorare su ogni buca», sottolineano i cittadini, ma l’iniziativa andata in scena ieri è un primo segnale. L’invito di tutto è quello di «intraprendere azioni simili», continuando comunque a chiedere interventi definitivi al Comune. In assenza di grossi risanamenti il fai da te permette quantomeno di mettere una toppa alle situazioni più critiche. «Bastano due/tre buche a testa, volenterosa manodopera, qualche sacchetto di catrame per fare un minimo di manutenzione straordinaria che tenga un po’ di tempo». Nei giorni scorsi si sarebbero mossi anche altri residenti della zona, nello spirito della collaborazione per rendere migliore la situazione del quartiere. «Siamo una comunità e il senso è darci una mano l’uno con l’altro». A segnalare l’iniziativa al Messaggero è stata l’associazione di quartiere, che raccoglie le segnalazioni dei residenti sul tema della viabilità. Recente sarebbe un piccolo risanamento di qualche tempo fa, ma i tratti di asfalto danneggiato sono ancora tanti, al punto che c’è chi ha deciso di mettere mano al portafoglio e fare da solo. In vari quartieri della città sono state promosse iniziative simili dopo che gli appelli per i risanamenti sono caduti nel vuoto.